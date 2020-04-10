В Гегаркунике повысился уровень раскрываемости коррупционных преступлений: прокурор

09:01, 10 Ապրիլ, 2020

Прокуратура Гегаркуника детально анализирует совершенные в области преступления, их мотивы и обстоятельства, препятствующие раскрытию. Внимание прокуратуры сосредоточено на выявлении проявлений преступной субкультуры, осуществлении качественного контроля за законностью расследования уголовных дел по подобным случаям. О состоянии с преступностью в области, о будущих программах и других вопросах «Арменпресс» беседовал с прокурором Гегаркуникской области Рафаэлем Ерицяном.

- В 2019 году в Гегаркуникской области было зарегистрировано несколько преступлений. Сколько случаев, которые было выявлено? Какова динамика раскрытия преступлений по сравнению с предыдущими годами, в частности, какие преступления зарегистрированы больше и какие шаги предпринимаются для их уменьшения?

- В 2019г. общая численность зарегистрированных в Гегаркуникской области преступлений по сравнению с прошлым годом возросла на 163 случая или на 18,1%. Зарегистрировано 1 066 случаев. Если рассматривать по степени тяжести, то, как прокурора области, меня радует, что на 44,4% сократились случаи особо тяжких преступлений, причем на 50% сократились случаи с применением огнестрельного оружия. Но тревожит рост тяжких преступлений на 69,3% и преступлений средней тяжести на 27,6%. То есть, можно заметить, что рост преступлений в основном за счет тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Если рассматривать по видам преступлений, то преступления, совершенные против человека по сравнению с 2018 годом сократились на 33,8%. При этом на 3 или на 60% сократились случаи убийств, на 66,7% - попытки убийства, на 28% - умышленное причинение вреда здоровью.

Вызывает беспокойство рост случаев причинения вреда здоровью вследствие нарушения правил дорожного движения на 48,7%, в том числе случаев со смертельным исходом - на 4 или 17,4%. Примечательно, что случаи хулиганства сократились на 9 или 64,3%.

Однако, должен признать, что рост отдельных видов преступлений в массе статистических данных обусловлен результатом скоординированной работы правоохранительных органов. Это касается, в частности, преступлений латентного характера, в частности, коррупционных случаев, незаконной реализации и оборота наркотиков и т. д.

Что касается показателей раскрытия преступлений, то, в целом, он составляет 59%, по которым у нас также есть определенная отрицательная динамика.

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