Газета “Айастани Анрапетутюн”: Проблемы школьного здравоохранения в начале 20-го века

“О важнейшем значении физического воспитания специалисты говорят не только в наши дни. Об этом говорили врачи и педагоги и в начале 20-го века. К сожалению, неподвижность учеников во время уроков и сегодня остается проблемой, которая, по нашему мнению, нуждается в пересмотре. Сегодня в общеобразовательных школах школьникам приходится неподвижно сидеть по 5 - 7 часов, что является большой нагрузкой на организм детей. Часто естественная подвижность ребенка рассматривается как нарушение порядка и удостаивается отрицательной реакции.

В начале 20-го века школьное здравоохранение рассматривалось в своей целостности, выдвигая различные требования как по школьному зданию, так и по классным комнатам, классной мебели и предметам, методам преподавания, уроков и перемен между уроками. Правильной и грамотной организацией этих комплексных задач обуславливалось здоровье учеников.

“Школа не должна лишь нагружать мозг ребенка. Она должна разрабатывать и физическое состояние ребенка, сделать его устойчивым, ловким, ориентирующимся при опасности. Словом, она должна готовить сильные поколения, которые, будучи сильными, будут и уверенными в себе”. Вот такую задачу ставила перед армянскими школами издающаяся в Тифлисе в 1903 - 1905 гг. газета “Здравоохранение”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.