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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Эпидемия и мы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Эпидемия и мы

“Искусствовед, доктор Мовсес С. Еркелиан (Бейрут) пишет: “История всех эпидемий полна катастрофических последствий, также и в психологическом плане. Еще в недавние времена, после геноцида, в дни независимости Армении, мой родной народ прошел через смертельную и повсеместную эпидемию тифа, жертвой которой стал и такой герой как Арам Манукян. А мусалерцы, когда пришли и обосновались в Айнчаре, вследствие жуткого и нездорового климата  этого региона перенесли страшную эпидемию  малярии, опасность которой была настолько велика, что как говорили наши родители, ежедневно хоронили десятки людей. Тогда не было медицинских центров и лекарственных средств, поэтому и тиф и малярия были страшнее, чем так называемая “корона” нашего времени. В обоих случаях  были многочисленные жертвы, однако время сыграло свою роль, народ возродился и выжил. Говорят, и эта рано или поздно должна исчезнуть, однако выиграет то общество, которое без паники будет сопротивляться положению и с минимальными жертвами выйдет из этой всемирной катастрофы.

Армения (где-то и Ливан) сегодня, благодаря своей организованности, защищена лучше, чем ряд европейских стран””.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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