Утверждены заявки хозсубъектов на 8,5 млрд драмов в рамках антикризисных мероприятий

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены решения возникших вследствие коронавируса социально-экономических проблем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала был затронут процесс реализации экономических мероприятий, принятых правительством с целью нейтрализации последствий коронавируса. В частности, было доложено, что уже утверждены заявки на предоставление кредитных ресурсов хозяйствующим субъектам на льготных условиях на 8,5 млрд драмов. По сравнению с предыдущим днем этот объем увеличился в 3 раза. Было отмечено, что обсуждения заявок продолжаются широкомасштабно, и число пользователей и объемы оказываемой помощи продолжат расширяться.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность происходящего процесса и отметил, что это еще раз свидетельствует о том, что антикризисные мероприятия правительства успешно претворяются в жизнь.

Затем была обсуждена разработанная Фондом государственных интересов Армении (ANIF) программа “Софинансирование собственного капитала”, по которой предлагается при сотрудничестве государства и частного сектора осуществить инвестиционные программы в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, туризма и военной промышленности. Состоялся обмен мнениями вокруг программы, были представлены различные наблюдения и предложения.

Премьер-министр поручил ответственным лицам продолжить обсуждения по реализации программы с целью оценки ее эффективности.