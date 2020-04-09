Бывший депутат НС объявлен в розыск

Следственный комитет Армении начал расследование после публикации на сайте Hetq.am статьи под название “Бывший депутат армянского парламента А.Г. купил в Глендейле особняк за 1,5 млн долларов” от 26.02.2020 г. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении, после ознакомления с публикацией генпрокуратура направила ее в СК для подготовки материалов.

На основании публикации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314.3 (служебный подлог, совершенный должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность) и ч. ст. 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК Армении.

В ходе следствия было выявлено, что депутат НС 5-го и 6-го созывов А.Г. не задекларировал принадлежащие ему три объекта недвижимости, приобретенные в США - недвижимость в Лос-Анджелесе стоимостью в 490.000 долларов США (куплено 6 апреля 2011 г.), недвижимость в Глендейле стоимостью в 520.000 долларов США (куплено 10 августа 2015 г.), недвижимость в Лос-Анджелесе (куплено 2 июня 2016 г.), а также скрыл тот факт, что является владельцем 100-процентной доли одной компании.

Учитывая, что А.Г. не находится в Армении и место его пребывания неизвестно, он объявлен в розыск. В качестве меры пресечения избран арест.