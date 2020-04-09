Цикл удвоения заболеваемости коронавирусом в Армении приближается к 10 дням. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Если этот показатель будет сохранен, у нас будет около 1800 случаев 19 апреля и 3600 случаев 29 апреля. Положительным является то, что за последние пять дней замедляются темпы роста.

Негативным является то, что это небольшое и относительное «достижение» может исчезнуть, если мы «расслабимся» и вернемся к нашей повседневной жизни, не следуя правилам, которые предотвращают распространение заболевания», - написал министр.