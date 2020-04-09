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Премьер-министр подписал решение о новом назначении

Премьер-министр подписал решение о новом назначении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армине Петросян назначена начальником отдела социально-экономической политики управления политической, социальной и экономической безопасности Бюро совета безопасности аппарата премьер-министра. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства.


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