Премьер-министр подписал решение о новом назначении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армине Петросян назначена начальником отдела социально-экономической политики управления политической, социальной и экономической безопасности Бюро совета безопасности аппарата премьер-министра. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства.