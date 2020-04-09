В Республике Арцах подтверждено еще два случая заражения коронавирусом. Количество положительных случаев достигло 3. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Арцах.

«Результаты тестов двух из трех граждан, протестированных сегодня, были положительными. Одна из них является невесткой зараженного человека, диагноз которого была подтверждена 7 апреля. Женщина находилась в изоляции со 2 апреля. Второй случай - гражданин Армении, который приехал в Арцах из Армении, и при заполнении его личной карточки оказалось, что он приехал из опасного в плане заражения места.

Гражданин находился в самоизоляции перед проведением теста и в ближайшее время будет перевезен в Республику Армения», - сообщили в министерстве.

Принимая во внимание тот факт, что второй человек, инфицированный коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в общине Мошатаг, проголосовал в день выборов 31 марта в общине Мошатаг, специалисты Кашатагского районного отдела Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения Республики Арцах осуществляют в общине усиленный контроль, а жители села самоизолировались в своих домах.

Дополнительная информация о предстоящей работе будет предоставлена позже.

Во избежание ложных и непроверенных новостей министерство вновь призвало следить за официальными новостями, которые представляются через информационный штаб межведомственной комиссии, координирующей меры по предотвращению распространения нового коронавируса в Республике Арцах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зарегистрирован 7 апреля.

Анна Григорян