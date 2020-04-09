Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Всемирно известный итальянский певец Андреа Бочелли 12 апреля, когда католики всего мира будут отмечать праздник Пасхи, даст концерт духовной музыки в Миланском соборе, где по этому случаю не будет публики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил во вторник мэр Милана Джузеппе Сала.
"Несколько дней назад я позвонил ему, и Бочелли подтвердил свое присутствие. Это означает, что в семь часов вечера на Пасху он будет в Миланском соборе и исполнит некоторые произведения духовной музыки. Собор будет пуст, но мы в режиме стриминга подарим его голос всему миру", - заявил мэр Милана в своем ежедневном видеообращении к землякам через Facebook.
Сала также выразил надежду, что выход из чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в Италии, начнется с "социально-экономической столицы" страны – Милана.
Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. С 22 марта в стране была прекращена любая производственная деятельность, кроме производства самых необходимых товаров и услуг. В среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о подписании правительственного декрета, согласно которому меры по сдерживанию распространения коронавируса в Италии были продлены до 13 апреля.
Согласно последним официальным данным, обнародованным в понедельник вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы уже более 132 тысяч случаев заражения новым типом вируса, почти 23 тысячи больных выздоровели, число жертв составило 16 523.
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