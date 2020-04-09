Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

В Грузии возможно ужесточение карантина – Гахария. REGNUM

В Грузии возможно ужесточение карантина – Гахария. REGNUM

Введение более жестких карантинных мер в Грузии возможно не только в отдельных регионах, но и на территории всей страны. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава грузинского правительства указал на то, что в стране увеличивается число регионов, в которых обнаруживают кластеры заболеваний COVID-19.

Он уточнил, что новые данные о распространении коронавируса в Грузии будут готовы в конце дня.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Грузии был введен 21 марта. С 31 марта карантинные условия стали более жесткими. По всей стране ввели комендантский час, жителям запрещено собираться больше, чем по трое, нарушителей штрафуют на 3000 лари (около $950).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации