Пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян пояснила, каким образом в условиях закрытых границ и отсутствия дипломатических отношений стала возможна организация процесса перевозки граждан Армении из Турции в Армению. Пресс-секретарь МИД обратилась и к пресс-релизу Константинопольского Патриархата, в котором говорится, что Турция предлагает Армении оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Представляем разговор информационного агентства «Арменпресс» с пресс-секретарем МИД․

- Стало известно, что организован переезд наших граждан из Турции в Армению. Каким образом в условиях закрытых границ и отсутствия дипломатических отношений стала возможна организация этого процесса?

- Вы в курсе, что со стороны Армении предпринимаются все возможные меры по обеспечению возвращения наших граждан в Армению, и особенно приоритет отдается перевозу наших граждан, оказавшихся в трудном положении в тех странах, в которых эпидемия получила широкое распространение. Именно по этой причине было принято решение перевезти наших граждан, находящихся в Турции и изъявивших желание вернуться в Армению.

Усилиями МИД и при финансировании со стороны Армении осуществляется перевозка по территории Грузии семидесяти граждан Армении, изъявивших желание вернуться на родину, которые по прибытии в Армению будут подвергнуты 14-дневному обязательному карантинному режиму. Переезд граждан Армении согласован с соответствующими турецкими и грузинскими службами, содействие которых высоко оценим.

- В пресс-релизе Константинопольского Патриархата отмечается, что Турция может предложить Армении оказание содействия в борьбе с эпидемией коронавируса.

- Мы знакомы с пресс-релизом Константинопольского Патриархата относительно телефонного разговора с президентом Турции. В качестве третьей стороны мы воздержимся от комментариев неофициальной информации. В любом случае в повестке дня такого вопроса не существует.