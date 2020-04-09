Джалал Арутюнян провел дистанционное заседание Военного совета

Под председательством командующего Армией обороны, генерал-майора Джалала Арутюняна 9 апреля состоялось дистанционное заседание Военного совета, в котором приняли участие командный состав армии, начальники отделов и служб штаба, командиры объединений и воинских частей и их заместители, военные комиссары, представители военно-правоохранительных органов. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

“В ходе видеозаседания были обсуждены темы, касающиеся эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и учета вооружения и военной техники за прошедший период текущего года, а также улучшения дальнейших работ в этой области.

По вопросам повестки выступили ответственные лица сферы, представив осуществленные за отчетный период работы и комплексные процессы, направленные на повышение эффективности штатного вооружения и военной техники.

В заключение командующий армией подвел итоги заседания совета и дал поручения участникам дистанционного совещания”, - говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Республики Арцах.