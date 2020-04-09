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Большинство жителей Германии - за продолжение карантина. Deutsche Welle

Большинство жителей Германии - за продолжение карантина. Deutsche Welle

Большинство жителей Германии поддерживают ограничительные меры, введенные властями для борьбы с коронавирусом.

Так, 55 процентов участников опроса немецкого телеканала ZDF считают, что карантинные меры следует распространить на период после 19 апреля - окончания пасхальных каникул. Еще 29 процентов респондентов находят правильным выход из локдауна с этого числа, и лишь 5 процентов опрошенных выступают за более раннее снятие ограничений.


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