“Ереванский бестселлер”: “Зависимость” вновь лидирует: армянская литература, март, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за март.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” на втором месте. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто нуждается в нас, надо брать за руку, тем, кто оказался над пропастью, доносить лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На третьем месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными ребят.

На четвертой горизонтали - книга Левона Неси (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На пятой горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

На щестомм месте - “Лото” Арута Кбеяна. Этот роман автор начал писать в 2010 году, завершил его через 10 лет. В книге два главных героя - безработный Погос и президент страны Наири. Все начинается в тот момент, когда Погос покупает билет “Общегосударственного лото”. Выигрыш -встреча с президентом. Роман представляет прошлое и годы правления президента страны Наири и судьбоносную встречу с Погосом. Каким будет выигрыш, что президент подарит Павлу? Почему президент проводит лотерею на закате своего правления? Согласится ли Погос принять предложение президента...

На седьмой горизонтали - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась настоящая буря, когда я перечитал написанное мною 10 лет назад. Я понял, что настал час победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.

На восьмом месте - книга Вардгеса Петросяна “Я уже вырос, мама”. Столкновение поколений неизбежно во все времена. Проблема усугубляется, когда подростки раньше времени спешат самоутвердиться в жизни и действовать самостоятельно. Им кажется, что они родились, чтобы изменить мир. В конце книги автор пишет: “Знаю, что многие скажут: “Навряд ли в семнадцать лет кто-либо покинет свой дом из-за этого, а потом, возможно, даже будут настаивать: “Если знаешь такого человека, укажи его имя, адрес”. Я назову имя - молодость, а адрес - жизнь. Затем скажу – литература - это не адресный стол”.

На девятом месте – “Зима Родена” Давида Самвеляна. В книге рассказы, эссе, ключевыми темами которых являются противопоставления человеческих характеров и темпераментов. Еще свежи воспоминания многих людей о темных и холодных но, что еще важнее, героических годах, колорит тех дней, изменения поведения и внутреннего мира людей, их взаимоотношений в течение многих лет.

Роман Эдгара Костандяна “Милош” замыкает список бестселлеров. Этот роман Костандяна - писателя, драматурга, победителя международных конкурсов “Интеррайт” и “Юропен”, автора бестселлера “Приют”, книг “Последний день зимы”, “Куку”, “Обычная страна” и др. имеет довольно простой подзаголовок: “Роман о прошедших радостях”.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66).