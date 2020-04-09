По причине эпидемии мероприятия, посвященные 24 апреля, в Лос-Анджелесе не состоятся

Объединенный армянский совет Лос-Анджелеса по поминовению Геноцида армян, организация “Объединенные молодые армяне” и комиссия по подготовке мероприятий, посвященных 105-летию Геноцида армян, по причине эпидемии коронавируса решили приостановить свои действия по организации мероприятий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Asbarez”.

Коалиция этих трех общинных организаций запланировала визит в Мемориальный комплекс Монтебелло, посвященный памяти жертв Геноцида армян, шествие в квартале Голливуда “Маленькая Армения” и акцию протеста перед консульством Турции в Лос-Анджелесе.

Коалиция приняла это решение не только как моральную ответственность, чтобы быть вместе со всеми людьми в Лос-Анджелесе и во всем мире, но и выполнила предписания местных властей по здравоохранению, призванные противостоять распространению коронавируса и спасению жизней.

Они, в частности, отметили, что остаются верны принципам “Ай дата” и работают над справедливым решением вопроса Геноцида армян, требуя от правительства Турции признания Геноцида армян, и компенсации. Несмотря на то, что в этом году мы не сможем собраться 24 апреля и требовать справедливости, мы осознаем, что наши коллективные усилия должны прилагаться каждый год. Мы будем едины и сделаем наш голос слышимым, как дань уважения памяти 1,5 млн жертв первого геноцида 20-го века. В ближайшие дни мы объявим о наших альтернативных поминальных программах вместо традиционных общественных собраний”, - отметили в коалиции.

Эпидемия коронавируса получила широкое распространение во многих странах мира. На первом месте в мире по числу подтвержденных случаев - США. По последним данным, в США более 435 тысяч подтвержденных случаев заболеваний.

Подготовила Анна Григорян