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В Иране за сутки число выздоровевших увеличилось на 2 497 человек

В Иране за сутки число выздоровевших увеличилось на 2 497 человек

Согласно статистическим данным по эпидемии коронавируса в Иране 9 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 634, общее число подтвержденных случаев составило 66 220.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в ИРИ.

С начала эпидемии в стране в результате коронавируса погибли 4 110 человек.

3 918 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.

Число выздоровших в Иране за сутки увеличилось на 2 497 человек, составив 32 309 человек.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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