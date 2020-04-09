В Иране за сутки число выздоровевших увеличилось на 2 497 человек
14:57, 9 Апрель, 2020
Согласно статистическим данным по эпидемии коронавируса в Иране 9 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 634, общее число подтвержденных случаев составило 66 220.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в ИРИ.
С начала эпидемии в стране в результате коронавируса погибли 4 110 человек.
3 918 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.
Число выздоровших в Иране за сутки увеличилось на 2 497 человек, составив 32 309 человек.
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