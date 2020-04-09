Следственная комиссия предоставит Сержу Саркисяну видеозапись слушаний с его участием

Комиссия Национального собрания Армении по расследованию обстоятельств апрельской войны предоставит третьему президенту Армении Сержу Саркисяну видеозапись слушаний с его участием, которые должны состояться 16 апреля в 14:00. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения, распространенного третьим президентом Армении Сержем Саркисяном.

“В ответ на Ваш запрос сообщаю, что видеозапись части заседания следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий в апреле 2016 года с Вашим участием, которое состоится 16 апреля в 14:00 , будет предоставлена Вам”, - говорится в ответе председателя постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна.

7 апреля офис Сержа Саркисяна официальным письмом ответил на письмо председателя постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, отметив, что даже в случае принятия правительством решения о продлении срока чрезвычайного положения Саркисян готов 16 апреля в 14:00 прийти на заседание следственной комиссии.

Офис попросил разъяснить, будет ли записываться закрытое заседание комиссии или нет, и сообщил, что Серж Саркисян считает целесообразным прийти на заседание следственной комиссии при условии, что один экземпляр записи заседания будет передан третьему президенту, если по процедуре заседания не предусмотрена видеозапись, то дать ее возможность.

6-го апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook отметил, что специальная следственная комиссия, созданная для изучения обстоятельств апрельцких военных действий, изучила 25 тысяч страниц документов. По мнению премьера, приход третьего президента Республики Армения Сержа Саркисян и начальника Генштаба Юрий Хачатуров в 2016 году на заседание следственной комиссии будет кульминацией работы комиссии.

Карен Хачатрян