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Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте. ТАСС

Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте. ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда считает идею проведения выборов главы государства 10 мая по почте одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг в эфире Польского радио.

"Выборы должны состояться 10 мая", - сказал Дуда, подчеркнув, что такое решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. По его словам, "на первом месте жизнь и здоровье граждан", "но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов".

"Единственный путь - создать условия для безопасного проведения выборов", - считает глава государства. "Почтовое голосование - это то, что можно сделать", - отметил он. "Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована", - подчеркнул Дуда.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.


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БелТА


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