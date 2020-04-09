Резкого повышения цен нет: Армения - одна из стран, где в магазинах нет пустых полок

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян на заседании правительства коснулся развитий на товарных рынках. Как передает «Арменпресс», Геворкян отметил, что ежедневно проводится мониторинг и уже сегодня наблюдается определенная тенденция снижения цен.

“Тенденция роста цен укладывается в шкалу от одного до четырех процентов, резкого повышения цен не произошло. Мы провели сравнение с тем же периодом 2018 года, и, к примеру, в феврале этого года сахар стоил 230 драмов, по положению на 8 апреля - 255 драмов, а за тот же период 2018 года он составил 338 драмов”, - сказал Геворкян:

По его словам, та же логика действует и в случае цен на масло. По словам председателя ГКЗЭК, темпы цен и данные цифры показывают, что на рынке есть конкуренция. “Конкуренция на самых высокорентабельных рынках довольно возросла, в результате выиграл потребитель”, - сказал он.

Гегам Геворкян также представил цены на бензин и отметил, что по состоянию на вчерашний день 1 литр бензина марки Регуляр стоил 310 драмов, а в 2018 году стоил 450 драмов

“Возбуждены производства в связи с ценами на сахар, масло, яйца, начат процесс на рынках растительного масла, куриного мяса, муки, пшеницы и ряда рынков, и если будут какие-либо правонарушения, то мы предупредили, что во время чрезвычайного положения правонарушения со стороны комиссии будут рассматриваться как отягчающие обстоятельства, и они будут привлечены к ответственности”, - сказал он.

В свою очередь, и премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что в 2019 и 2020 годах по многим направлениям наблюдались дефляционные явления, и, говоря об инфляции, нужно констатировать и это.

“Если вдруг мы попытаемся искусственно вмешаться в цены, то на рынке будет дефицит, предприниматели перестанут импортировать товары. Здесь есть два принципа, во-первых, чтобы не было искусственного вмешательства и, во-вторых, не было явлений получения сверхприбылей от ситуации”, - сказал он и напомнил, что Армения является одной из немногих стран, где в магазинах не было, и нет пустых полок, в то время как они есть даже в развитых странах.