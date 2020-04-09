Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост ВВП Армении на 1,7%.

“Экономика Армении в 2019 году зафиксировала сильное исполнение. Как бы то ни было, в условиях падения цен на товары и пандемии COVID-19 в 2020 году в Армении ожидается рост цен на товары. Прогнозируемый уровень роста ВВП резко снизился (до 1,7%), в случае если в середине лета экономика начнет восстанавливаться. В сценарии продления эпидемии (вероятность которого все больше увеличивается) рост прекратится или экономика сократится. В условиях долларизированной экономики и узкой экспортной базы еще более усложняется вызов управления кризисами. Восстановление экономики, как ожидается, произойдет в 2020 году, после завершения кризиса. Низкий темп роста может замедлить результаты по сокращению нищеты”, - говорится в сообщении, распространенном ереванским офисом Всемирного банка.

Отмечается, что экономика Армении значительно расширилась в 2019 году, когда реальный рост ВВП составил 7,6%. Рост в основном был обусловлен частным потреблением, а инвестиции оказали умеренное влияние на рост. Экспорт в годовом разрезе вырос на 10%, но нейтрализующее влияние на данный рост оказало увеличение расходов по линии импорта, направленного на удовлетворение внутреннего спроса. По части предложения на услуги общего роста приходится около 70%, в то время как производство обеспечило около 18% роста. Сфера строительства в 2019 г. расширилась на 4,2%, зафиксировав самый высокий темп роста за последнее десятилетие. Сфера сельского хозяйства продолжала сокращаться, хотя с более медленными темпами. Среднегодовая инфляция в 2019 году составила 1,4%, что в основном было обусловлено ростом цен на продукты питания и напитки. Ситуация с низкой инфляцией сохранилась и в начале 2020 года, когда по сравнению с прошлым годом в феврале цены упали на 0,5%. В ответ, Центральный банк в 2019 году дважды принимал решение о предоставлении кредитов, в марте снизил ставку рефинансирования на 75 базовых пунктов до 5,25%. Бюджетные счета в 2019г. по сравнению с целевым уровнем дефицита в 2,3% ВВП зафиксировали дефицит ВВП в 0,8%, он существенно ниже. Благодаря значительному перевыполнению сбора налогов соотношение налоги / ВВП выросло, составив 23%, что выше по сравнению с 1,5 процентных пункта в 2018 г. Более того, был произведен возврат просроченных обязательств по отношению к хозяйствующим субъектам в размере 0,7% от ВВП. Что касается расходов, то текущие расходы были выполнены в соответствии с планом, в то время как предусмотренные бюджетом капитальные расходы были осуществлены примерно на 85%, что лучше по сравнению с предыдущими годами. Долг правительства в 2019 году на год раньше запланированного по среднесрочному плану правительства, снизился до уровня 50% ВВП. Государственный долг (включая долг Центрального банка) снизился, составив 53,6% ВВП”, - отмечается в сообщении Всемирного банка.

В распространенном Всемирным банком сообщении отмечается, что на прогноз 2020 года сильно повлияли пандемия COVID-19 и неожиданное падение цен на товары. По исходному сценарию, согласно которому с середины лета 2020 г. должно было начаться постепенное восстановление экономики. Если рост реального ВВП упадет до 1,7%, то есть он составит четверть среднего темпа роста, зафиксированного за последние три года, с учетом негативного влияния на экспорт и внутренний спрос. “Ожидается, что эффект замедления темпов смягчится благодаря бюджетному расширению, которое будет обеспечено увеличением текущих (в частности, социальных и здравоохранительных) расходов, а также содействием бизнесу и увеличением объема государственных инвестиций. Замедление темпов роста, отрицательно влияющее на трудоемкие отрасли, уровень сокращения бедности в лучшем случае будет умеренным. В то же время, в случае продления пандемии произойдет пауза или даже экономическое сокращение динамики ВВП. Вероятность этого растет с учетом ухудшения здравоохранительных, экономических и финансовых показателей во всем мире. В случае этого сценария бедность возрастет”, - говорится в докладе.

Ожидается, что инфляционное давление останется низким, отражая низкие мировые цены на товары и снижающийся спрос. Отмечается, что давление на обменный курс может привести к более высокой инфляции. Внешний дефицит останется высоким, учитывая, что из-за ослабления российской экономики и девальвации рубля внешний спрос сократится, а частные трансферты резко сократятся. Это может оказать давление на обменный курс. В первой половине марта 2020 г. драм потерял более 2% своей стоимости по сравнению с долларом США. Резервы Центрального банка и договоренность с МВФ обеспечивают определенный буфер, но возможно, что при более сильном давлении на девальвацию драма необходимо будет уточнить политику.

Бюджет обеспечит некоторые фискальные стимулы. Дефицит прогнозируемого бюджета вырастет до 4,7% ВВП, включая пакет фискального стимула в размере 2,2% от ВВП, направленного на реагирование на пандемию COVID-19. В условиях долга правительства, достигающего около 50% ВВП, возможно, потребуется применить положение об исключении фискального правила. Прогнозируется, что рост ВВП в среднесрочной перспективе будет восстановлен в 2021 – 2022 гг. составив около 4,5%, чему будут способствовать стабилизирующиеся внешние условия и выполнение отложенных работ. Учитывая историческую эластичность роста, ожидается, что уровень бедности перерастет в сокращающуюся динамику”.

Всемирный банк подчеркивает, что пандемия COVID-19 для Армении является непосредственным вызовом. Согласно прогнозу, временный обвал внешнего спроса и на товары, и на услуги повлияет на весь мир. Особенно уязвима сфера, туризма, которая в последние годы неуклонно развивалась. Падение цен на основной экспортируемый из Армении товар - медь продолжит отрицательно влиять на внешний остаток. Частные трансферты (которые в 2018 г. составили 12% ВВП и были в основном из РФ) являются дополнительным отрицательным воздействием. Усилия по ограничению распространения пандемии COVID-19 (сохранение социальной дистанции и другие превентивные меры, включая введение чрезвычайной ситуации) еще более сократят спрос. В условиях долларизации экономики и отсутствия диверсификации в экспорте еще труднее будет управлять потрясением. Как бы то ни было, относительно здоровый банковский сектор, достигнутая с МВФ договоренность оборонительного характера, а также некоторые бюджетные буферы частично смягчают риски.

Для того, чтобы идти по пути стабильного роста, основанного на экспорте, Армении необходимо продвигать реформы, направленные на улучшение конкуренции и повышение устойчивости”, - говорится в сообщении Всемирного банка.