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На предложение о начале переговоров по снижению цены на газ российская сторона пока не ответила

На предложение о начале переговоров по снижению цены на газ российская сторона пока не ответила

Российская сторона пока не ответила на предложение вице-премьера Мгера Григоряна начать переговоры о снижении цены на газ на границе. Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал на пресс–конференции 9 апреля.

“Ответа пока нет. Думаю, что проблема в рабочих и выходных днях, и ответ российской стороны последует чуть позже”, - сказал Григорян.

31 марта вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян от имени правительства обратился к председателю правления “Газпром”  Алексею Миллеру с письмом о начале новых переговоров по изменению тарифа на поставляемый в Армению газ.

Норайр Шогикян


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