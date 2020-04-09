Родители, имеющие детей до 14 лет, уже получают единовременную выплату в размере 100 тысяч драмов

Финансирование 4 и 6 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса уже доступно, и граждане-бенефициары получают единовременное содействие.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“Уже доступно финансирование 4 и 6 программ. Те граждане, которые являются бенефициарами этих программ, могут получить деньги, а часть уже получила. Посредством 4 программы правительство оказывает содействие семьям, имеющим детей до 14 лет. То есть, бенефициарами являются все те семьи, которые имеют детей до 14 лет, и родители были уволены с работы в период с 13 по 25 марта, или один из родителей был уволен в тот же период, или один из родителей был уволен с работы 13 по 25 марта, а другой родитель скончался. Список бенефициаров этой программы постоянно обновляется, поэтому, если кто-либо не находит свое имя в списке бенефициаров, он может посмотреть и немного позже”, - отметила Батоян и добавила, что содействие предоставляется в виде единовременного пособия в размере 100 тысяч драмов для каждого несовершеннолетнего ребенка.

Министр отметила, что 6 программа касается тех граждан, которые работали в частном секторе как минимум с 1 января по 13 марта 2020 года непрерывно и были уволены с работы в период с 13 по 25 марта.

“Факт своей бенефициарности можно проверить, введя свои данные на уже задействованный сайт ssa.am. На сайте указан банк, в котором граждане могут получить единовременную выплату, представив документ, удостоверяющий личность”, - отметила Заруи Батоян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений. Правительство Армении утвердило 10 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян