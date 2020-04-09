В Молдавию из-за COVID-19 возвращаются трудовые мигранты. Deutsche Welle

В Молдавию в массовом порядке возвращаются ее граждане, работавшие за рубежом. По данным пограничной полиции, с 9 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и объявлен "оранжевый код" опасности, и до конца прошлого месяца в страну вернулись свыше 101 тысячи ее граждан.

Сейчас ежедневно приезжают по 2 тысячи. Людям помогают вернуться молдавские дипмиссии за рубежом и власти страны, организующие чартерные авиарейсы для соотечественников.