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В Молдавию из-за COVID-19 возвращаются трудовые мигранты. Deutsche Welle

В Молдавию из-за COVID-19 возвращаются трудовые мигранты. Deutsche Welle

В Молдавию в массовом порядке возвращаются ее граждане, работавшие за рубежом. По данным пограничной полиции, с 9 марта, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и объявлен "оранжевый код" опасности, и до конца прошлого месяца в страну вернулись свыше 101 тысячи ее граждан.

Сейчас ежедневно приезжают по 2 тысячи. Людям помогают вернуться молдавские дипмиссии за рубежом и власти страны, организующие чартерные авиарейсы для соотечественников. 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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