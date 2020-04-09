Социальное содействие правительства будет предоставлено 3 750  беременным женщинам

3 750 беременных женщин, являющихся бенефициарами 7-й программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса, с 10 апреля могут обратиться в банк и получить единовременную выплату.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“С 10 апреля начнется финансирование 7-й программы, которая касается беременных женщин, чьи супруги были уволены с работы в период с 13 по 25 марта, либо сами не работали, либо одиноки. В общей сложности мы получили данные о 15 000 беременных женщинах, которые мы должны сопоставить с другими нашими базами - КГД, госрегистром населения, чтобы понять, кто из них является бенефициаром этой программы. Список бенефициаров больших программ постоянно пополняется”, - отметила Батоян и добавила, что уже идентифицированы 3 750 беременных женщин, 10 апреля они смогут получить единовременную выплату.

Правительство Армении утвердило 10 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян