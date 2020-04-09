Фактическая реализация еще одной из программ правительства начнется 10 апреля

6 из 10 программ правительства Армении по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса уже находятся на стадии реализации, фактическая реализация 7-й начнется с 10 апреля, остальные - с понедельника 13 апреля. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он напомнил, что 6 из 10 утвержденных программ работают в полную силу. По состоянию на вчерашний день общий размер средств, доступных посредством этих имплементированных мероприятий, составил 3 млрд 670 млн драмов. “Мы находимся на стадии интенсивной разработки баз данных, осуществляем работы по уточнению бенефициаров по 7, 8 и 9 программам. Начало 7 программы содействия будет объявлено завтра. А процесс фактической реализации 8, 9 и 10 программ запланировано начать с понедельника”, - сказал Григорян.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании утвердило еще одну программу, касающуюся микробизнеса, то есть предпринимателей, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а действуют как индивидуальные. По словам вице-премьера правительство Армении разработало и утвердило уже 10 программ по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Они предусматривают содействие как бизнесу, так и частным лицам, которые в обусловленной эпидемией ситуации могут столкнуться с социальными проблемами.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.

Анна Григорян