При содействии правительства хозяйствующим субъектам выдан кредитный пакет на 1 млрд 433 млн драмов

В результате внедрения первой программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса в настоящее время банковская система уже выдала хозяйствующим субъектам кредитные пакеты на 1 млрд 433 млн драмов, фактически предоставила кредитные средства на 520 млн драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 апреля сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, представляя ход мероприятий, направленных на нейтрализацию экономических последствий правительства.

По словам министра, правительство оказывает содействие хозяйствующим субъектам посредством применения трех инструментов - софинансирования, рефинансирования и процентной субсидии.

Целью первой программы является создание временного доступа к финансовым средствам для хозяйствующих субъектов.