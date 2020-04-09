При содействии правительства хозяйствующим субъектам выдан кредитный пакет на 1 млрд 433 млн драмов
В результате внедрения первой программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса в настоящее время банковская система уже выдала хозяйствующим субъектам кредитные пакеты на 1 млрд 433 млн драмов, фактически предоставила кредитные средства на 520 млн драмов.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 9 апреля сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, представляя ход мероприятий, направленных на нейтрализацию экономических последствий правительства.
По словам министра, правительство оказывает содействие хозяйствующим субъектам посредством применения трех инструментов - софинансирования, рефинансирования и процентной субсидии.
Целью первой программы является создание временного доступа к финансовым средствам для хозяйствующих субъектов.
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