Потери рыночной стоимости футболистов составили 9,22 млрд евро

Из-за пандемии коронавируса трансферы футболистов потеряли около 9,22 млрд евро.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Transfermarkt”. По данным сайта, доходы футбольных клубов вследствие пандемии коронавируса переживают неимоверный спад. Сейчас самым дорогим футболистом является французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе , он стоит 180 млн евро.

Из-за пандемии коронавируса отменены чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио, ряд внутренних чемпионатов по футболу.