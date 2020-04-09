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На предоставленные правительством средства социального содействия не будут применены запреты

На предоставленные правительством средства социального содействия не будут применены запреты

Учитывая усилия правительства по облегчению социальных проблем граждан, направленные на преодоление создавшегося в стране чрезвычайного положения, служба принудительного исполнения в возбужденных исполнительных производствах не будет налагать запрет на денежные средства, предоставленные правительством в рамках программ по нейтрализации социальных последствий эпидемии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Службе принудительного исполнения.

Необходимую информацию о неприменении запретов согласно указанным основаниям служба передала коммерческим банкам Республики Армения.


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БелТА


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