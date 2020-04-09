На предоставленные правительством средства социального содействия не будут применены запреты

Учитывая усилия правительства по облегчению социальных проблем граждан, направленные на преодоление создавшегося в стране чрезвычайного положения, служба принудительного исполнения в возбужденных исполнительных производствах не будет налагать запрет на денежные средства, предоставленные правительством в рамках программ по нейтрализации социальных последствий эпидемии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Службе принудительного исполнения.

Необходимую информацию о неприменении запретов согласно указанным основаниям служба передала коммерческим банкам Республики Армения.