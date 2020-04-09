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ЧМ по фигурному катанию может быть проведен в октябре - декабре

ЧМ по фигурному катанию может быть проведен в октябре - декабре

Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в конце текущего года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Международной федерации фигурного катания. Сейчас федерация рассматривает вариант проведения ЧМ в период с октября по декабрь. Однако точных сроков пока нет.

12 марта стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию не состоится из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира в этом году должен был состояться в канадском городе Монреаль с 16 по 22 марта, однако он, как и ряд других международных турниров, был отменен.


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БелТА


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