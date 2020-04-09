Ла Лига может быть продолжена на Канарских островах

Продолжение чемпионата Испании по футболу может быть разыграно на Канарских островах.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Marca”. По данным издания, руководство Ла Лиги уже обратилось к клубам и предложило провести остальные туры сезона на Канарских островах. Чемпионат Испании может возобновиться в текущем месяце, когда страна выйдет из чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Испании и руководство Ла Лиги обсуждают три варианта продолжения чемпионата. Если ситуация в мире в ближайшее время понесет положительные изменения, то чемпионат может возобновиться в середине мая и завершится в июле. Во втором варианте есть намерение продолжить чемпионат летом и завершить его в августе-сентябре. И третий вариант считается самым крайним - чемпионат может возобновиться только в сентябре.

Чемпионат Испании по футболу 12 марта был приостановлен из-за пандемии коронавируса.