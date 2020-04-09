Трамп пообещал победить «заразу» коронавируса «в ближайшее время»

Президент Дональд Трамп заявил религиозным лидерам, что страну ожидает «потрясающий год», и что США победят коронавирус «в ближайшее время». Передает русская служба «Голоса Америки».

«У нас впереди потрясающий год. Мы победим эту заразу. Мы победим этот вирус и победим его в ближайшее время, – заявил Трамп во время неофициальной телефонной конференции с религиозными лидерами. – Мы вернем нашу страну».

«Впереди у нас очень-очень мощный год, потому что вы знаете, что нас ждет, – продолжил Трамп. – Нам нужно это сделать. Верующим нужно это сделать. Мы должны одержать победу. Так что я просто хочу поблагодарить каждого из вас. Я всегда здесь».

Беседа Трампа с религиозными лидерами состоялась накануне Пасхи и Песаха.