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В рамках антикризисных мероприятий уже распределено 3 млрд 670 млн драмов

В рамках антикризисных мероприятий уже распределено 3 млрд 670 млн драмов

В рамках антикризисных мероприятий правительства Армении уже распределено 3 млрд 670 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что это меньше 10% суммы, предусмотренной правительством.

Глава правительства отметил, что данные обновляются в ежедневном режиме. “База нескольких дней пополнится и вся помощь, пакеты содействия уже будут доступны гражданам, которые являются бенефициарами”.

Премьер-министр отметил, что в эти дни правительству представляется также множество предложений. “От количества этих предложений может закружиться голова. Хочу подчеркнуть, что мы работаем в ежедневном режиме, у правительства есть четкая стратегия, как преодолеть кризис, конечно, мы выслушаем всех, но наши шаги будут уложены в нашу стратегию”, - сказал Никол Пашинян.


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БелТА


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