Число подтвержденных случаев в Армении - 921, выздоровели еще 24 инфицированных

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении по состоянию на 11:00 9 апреля - 921 человек, зарегистрировано 28 новых случаев. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“По состоянию на 8 апреля было установлено 28 новых случаев коронавирусной болезни. В статистике не были зафиксированы 12 подтвержденных случаев, в течение последних 40 дней, когда статистика не велась при помощи электронной системы. Число подтвержденных случаев – 921. На данный момент система автоматизирована и статистические данные не обусловлены человеческим фактором. Принцип министерства остается прежним - быть открытым и прозрачным, для чего и представляем следующее разъяснение”, - написала Никогосян.

По состоянию на 9 апреля зарегистрирован еще один случай смерти. У 80-летнего пациента была коронавирусная болезнь, пневмония тяжелой формы, осложненная респираторным дистресс-синдромом легких. У мужчины были сопровождающие хронические заболевания, в том числе артериальная гипертензия, кахексия, старческий склероз.

Согласно данным сайта Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, 4 902 тестов дали отрицательные результаты. По положению на 11:00 9-го апреля в Армении число пациентов, выздоровевших от коронавируса, увеличилось на 24, общее число вылечившихся составило 138. В республике - 10 случаев смерти от короновирусной болезни.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.