В арцахских общинах Мирик и близлежащих районов нет людей с симптомами, характерными коронавирусу

Состояние здоровья инфицированного коронавирусом гражданина Арцаха, по оценке врачей, стабильное, на данный момент нет тревожащих симптомов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“В Мирике и в близлежащих общинах нет людей с лихорадкой или с симптомами, характерными для инфекции коронавируса. Медперсонал, осуществляющий круглосуточное дежурство на месте, не получал никаких жалоб, а осуществленные мониторинги не выявили никаких проблем”, - говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения Республики Арцах сообщают, что на данный момент у трех граждан взяты пробы и отправлены на тестирование․ “Один из них - член семьи зараженного коронавирусом, а двое - граждане, обратившиеся в медицинские учреждения (не взаимосвязаны с подтвержденным инцидентом в общине Мирик). О результатах тестирования сообщим позже, после получения результатов исследования”.

Во избежание ложных и непроверенных новостей Информационный штаб Арцаха призывает следить лишь за официальной информацией, представляемой посредством Информационного штаба межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса нового типа, сформированного в Республике Арцах.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, число граждан, имевших возможные контакты с жителями села Мирик, зараженного новым коронавирусом, составляет 20 человек, однако, исходя из соображений безопасности, жители села полностью самоизолированы.