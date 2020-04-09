В Белоруссии установили требования к самоизоляции в условиях COVID-19. РИА Новости

Правительство Белоруссии установило требования к самоизоляции граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19, следует из постановления от 8 апреля №208, которое опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале республики.

В частности, как следует из опубликованного документа, теперь самоизоляция предусмотрена также для граждан Белоруссии и иностранцев, у которых диагностирован COVID-19, и контактов с инфицированными первого и второго уровней. Так, контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней, контакты второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) - на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В документе отмечается, что гражданину должно быть вручено требование о соблюдении правил поведения. Инфицированным COVID-19, а также контактам первого и второго уровней на время пребывания в самоизоляции выдается больничный. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50%.