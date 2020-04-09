ГКС обнаружила нарушения в  Институте ботаники им. А. Тахтаджяна НАН Армении

На основании информации, полученной из Министерства окружающей среды Армении, Государственная контрольная служба осуществила мониторинг в ГНКО “Институт ботаники им. А. Тахтаджяна” (Ереванский ботанический сад) для выяснения законности предоставленных в аренду земельных участков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной контрольной службе Армении.

“В ходе мониторинга был зафиксирован ряд нарушений, в частности:

Компании ООО “Кетрин Груп” и “Лево Груп’, нарушив требования Земельного кодекса Республики Армения, использовали арендованные земельные участки (одна из компаний и продолжает использовать их в настоящее время) для осуществления деятельности по розничной торговле фруктами и овощами и купле-продаже стройматериалов, в то время как указанные земельные участки должны были использоваться исключительно в целях “организации ботанического сада”.

Нарушены также требования Гражданского кодекса Республики Армения: по упомянутым случаям были заключены договоры без нотариального заверения и государственной регистрации.

- Арендная цена территории, предоставленной ООО “Кетрин Груп”, была рассчитана на 11 млн драмов меньше и взыскана, не соблюдая размеров арендной платы, рассчитанной в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства Республики Армения

- Без разрешения на строительство в установленном законом порядке на арендованной территории ООО “Кетрин Груп” осуществило самовольную застройку забора.

Справка, составленная в результате мониторинга, отправлена в прокуратуру Армении для проверки факта наличия преступления”, - говорится в сообщении Государственной контрольной службы Армении.