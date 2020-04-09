В Индии медсестры-роботы будут обслуживать зараженных коронавирусом

Робот-медсестры и робот-фельдшеры вскоре начнут служить в индийских больницах, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, цель роботов-медсестер, пока находящихся на стадии эксперимента, - снизить общение реальных медсестер с инфицированными больными.

Робот под именем “докат аура” больным, содержащимся в изоляции, сможет подавать лекарства и еду. Он перемещается с помощью установленной на полу фоточувствительной платформы и даже может общаться с больными простыми фразами и предложениями.

Ответственные фирмы “Dotworld Technologies” говорят, что этот робот будет служить пациентам с легкими формами заболевания

Индия собирается в течение 45 дней произвести 100 таких роботов и продолжать работу в ритме -по сто роботов в месяц.

Планируется также запустить в производство и другой робот под именем “докат кура”, задачей которого будет обеззараживание общественных мест.