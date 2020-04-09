Послабление карантина: шаги, предпринимаемые некоторыми европейскими странами

Некоторые европейские страны начинают выступать за послабление карантинного режима в условиях борьбы с распространением коронавируса. Хотя в Европе показатель заражения довольно высок, однако в некоторых странах уже звучат заявления для послабления карантина, причем в каждой с различными подходами. В частности, Дания планирует открыть школы. Премьер-министр Дании Мете Фредериксен на днях отметила, что планируется открытие детских садов и начальных школ с 15 апреля. Отмечается, что, по утверждению специалистов области здравоохранения, это разумное и оправданное решение. Дания не спешит открывать места развлечений, рестораны, парикмахерские, массажные салоны, торговые центры. Они пока останутся закрытыми.

В отличие от Дании, Австрия склонна держать закрытыми образовательные учреждения. Дистанционное обучение продолжится до середины мая. В то же время, власти планируют с 14 апреля позволить открытие небольших магазинов. Также предусмотрено дать возможность действовать специализированным коммерческим производствам, которые продают строительные товары. Остальные магазины, парикмахерские, скорее всего, будут открыты с 1 мая. Гостиницы, рестораны будут закрыты до середины мая, все массовые мероприятия отложены до конца июня.

Чехия, была одной из первых стран ЕС, которая ввела ограничения, с 7 апреля здесь разрешено заниматься индивидуальными видами спорта на воздухе. Далее открылись и некоторые магазины, в которых продаются предметы для дома, ручные работы, велосипеды. Некоторые магазины откроются после Пасхи.

Как передает «Арменпресс», “Дойче Веле” сообщает, что над проектом по смягчению ограничений карантина работает и Германия. Ограничение передвижения граждан здесь не столь жесткое, как в Австрии, но жестче по сравнению с Данией. Жителям Германии не запрещено выходить из дома, но не группами более двух человек, если они не являются членами семьи. Согласно разработанному проекту, открытие образовательных учреждений будет по территориям. То есть, решения будут приниматься на местном уровне в зависимости от ситуации. На следующем этапе намечается открытие магазинов, а затем и ресторанов.