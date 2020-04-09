Газета “Айастани Анрапетутюн”: Гевонд Алишан – 200

“С раннего утра он на ногах, качаясь, идет в церковь, шепча молитву Нерсеса Шнорали “Пробуждение”, и лишь поздно ночью ложится в постель, снова шепча:

“О ты давно забытая Родина,

О ты - незабвенное место в моем сердце...”.

Он не житель Венеции, он живет на острове Св. Лазаря, как будто на своей воображаемой родине, в своем Аварайре, на берегах своего Ткмута. Читая это упоминание Аветиса Агароняна о Гевонде Алишане, мысленно оказываешься в алишанском мире, видишь мысленно великого арменоведа с длинной белой бородой, широким умным лбом, большими мудрыми глазами. Гевонд Алишан был гениальным продолжателем просветительской миссии Мхитара Себастаци. Он был историком-арменоведом, поэтом, переводчиком, лингвистом, филологом-богословом, географом. С 1849 по 1851 год он был главным редактором издания Конгрегации Мхитаристов “Базмавэп”. Об этом в беседе с “Айастани Анрапетутюн” поведала Х. Арутюнян, заведующая кафедрой древней и средневековой армянской литературы и методики ее преподавания АГПУ им. Абовяна, член-корреспондент НАН Армении, доктор филологических наук, профессор Аэлита Долуханян”.

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