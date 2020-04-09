Газета “Айастани Анрапетутюн”: Открытое сжигание мусорных свалок- источник выброса токсичных веществ

09:15, 9 Ապրիլ, 2020

“Одной из первоочередных задач в республике является управление твердыми бытовыми отходами. Такую же важность сегодня приобретают и проблемы управления производственными отходами. В малоземельной Армении наличие 1,5 тыс. больших и малых мусорных свалок создает серьезнейшие экологические и здравоохранительные проблемы. Для их решения необходимо, в первую очередь, создать соответствующую инфраструктуру. В этом направлении государство уже осуществляет программные действия.

Однако этот вопрос имеет и другой аспект, решение которого во многом зависит от общества. Сегодня у нас все еще преобладает убеждение, что сжигание мусора - самый простой и дешевый способ избавиться от него. При этом к такому шагу часто прибегают и физические, и юридические лица. Мало кто знает, что при сгорании причиняется несравнимо больший вред здоровью человека и окружающей среде, чем при их захоронении”.

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