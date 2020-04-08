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ЕС в общей сложности предоставит Армении 92 млн евро

ЕС в общей сложности предоставит Армении 92 млн евро

Европейский союз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку МСП и бизнес-сообщества, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий коронавирусной вспышки. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

«В дополнение к распространенному на прошлой неделе заявлению ЕС о содействии ЕС Армении в борьбе с вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам», - говорится в заявлении.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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