ЕС в общей сложности предоставит Армении 92 млн евро

Европейский союз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку МСП и бизнес-сообщества, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий коронавирусной вспышки. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

«В дополнение к распространенному на прошлой неделе заявлению ЕС о содействии ЕС Армении в борьбе с вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам», - говорится в заявлении.