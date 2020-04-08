Трамп призвал сторонников Сандерса перейти в Республиканскую партию

Президент США Дональд Трамп призвал сторонников покинувшего президентскую гонку в среду сенатора Берни Сандерса перейти в Республиканскую партию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Это завершилось именно так, как хотели демократы и национальный комитет демпартии, так же, как произошло фиаско жуликоватой Хиллари. Сторонники Берни должны прийти в Республиканскую партию, меняйтесь!", - написал Трамп.

По его словам, поражением Сандерс обязан сенатору Элизабет Уоррен, ранее также завершившей борьбу за номинацию на президентский пост от Демократической партии.

"Берни Сандерс вышел! Благодаря Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате в Супер Вторник!", - считает Трамп.