Предстоящие на 9 апреля мероприятия
21:00, Апрель 08, 2020
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- 08.04-21:00 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
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- 08.04-20:13 Обсуждены новые предложения по расширению круга бенефициаров государственной поддержки
- 08.04-19:57 Президент Арцаха провел совещание в рамках борьбы против распространения нового коронавируса
- 08.04-19:52 Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год
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- 08.04-19:00 Готов приложить усилия для защиты жизни наших граждан: председатель КНР президенту Армении
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- 08.04-18:27 Главы МИД Армении и РФ подчеркнули важность взаимопомощи в борьбе с коронавирусом
- 08.04-18:23 При ввозе некоторых продовольственных товаров и предметов медицинского назначения таможенные пошлины
- 08.04-18:14 Президент Армении подписал ряд законов
- 08.04-18:11 COVID-19. Франция обошла Германию по количеству зараженных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
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- 08.04-17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-20
- 08.04-17:37 Азиатские индексы - 08-04-20
- 08.04-17:22 Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски
- 08.04-17:08 В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 27 апреля
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- 08.04-16:41 Все возрастные чемпионаты Европы по баскетболу отменены
- 08.04-16:03 Давайте помогать друг другу, быть ответственными и дисциплинированными: видеообращение коменданта
- 08.04-15:50 178 граждан, прибывших из РФ, на автобусах МЧС перевезены в места изоляции
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