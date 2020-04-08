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Из Китая в Армению импортируется крупная партия медицинских средств и оборудования

Из Китая в Армению импортируется крупная партия медицинских средств и оборудования

Перевозящий крупную партию медицинских принадлежностей и оборудования, приобретенный за счет государственных средств Армении и подаренных госорганами Китая, а также армянскими и китайскими благотворителями, самолет скоро прибудет в Ереван. Специальный рейс был инициирован комендатурой Армении. Как передает Арменпресс, об этом говорится на странице Единого армянского информационного центра в Facebook.

«Через несколько часов в Ереване совершит посадку самолет с партией медицинских препаратов и оборудования, доставляемых из Китая в Армению специальным рейсом, инициированным комендантом Армении. Партия приобретена за счет государственных средств Армении, подарена государственными органами Китая, а также армянскими и китайскими благотворителями», - говорится в сообщении.

Из Китая в Армению будет перевезено:

- 120 шт. аппаратов ИВЛ,

- 2 станции подачи кислорода,

-60 000 шт. тестов,

-60 000 шт. медицинских масок,

-280 000 шт. защитных масок,

-20 000 шт. защитных очков,

-100 000 шт. защитной одежды, а также медикаменты.


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