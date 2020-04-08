Обсуждены новые предложения по расширению круга бенефициаров государственной поддержки

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены решения возникших вследствие коронавируса социально-экономических проблем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министру было доложено о выполнении экономических мероприятий, принятых правительством с целью нейтрализации последствий коронавируса. В частности, было отмечено, что в рамках первого мероприятия хозяйствующие субъекты представили многочисленные кредитные заявки, уже удовлетворены заявки на сумму 1 млрд 433 млн драмов. В рамках второго экономического мероприятия утверждено 194 сельскохозяйственных заявки, общий объем которых составляет 1 млрд 119 млн драмов. В рамках третьего экономического мероприятия утверждены 27 программ МСП на сумму 290 млн драмов. Было доложено, что обсуждение заявок на пользование программами широкомасштабно продолжается и количество пользователей и объемы оказываемой помощи с каждым днем существенно увеличивается. Участники совещания коснулись также процесса реализации программ, имеющих социальную составляющую.

Премьер-министр поручил ответственным лицам в ежедневном режиме продолжить мониторинг программ, доложить о ходе реализации.

Затем были представлены новые предложения и идеи, направленные на решение социально-экономических проблем с целью расширения круга бенефициаров государственной поддержки. По итогам обсуждения премьер-министр поручил разработать новую программу мероприятий и представить на утверждение правительства.