Президент Арцаха провел совещание в рамках борьбы против распространения нового коронавируса

Президент Республики Арцах Бако Саакян 8 апреля провел совещание, посвященное мероприятиям, проводимым в рамках борьбы против распространения нового коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в центре особого внимания был первый случай заражения новым коронавирусом в республике.

Президент Арцаха подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые меры, в нашей республике был зарегистрирован случай заражения новым коронавирусом, что требует внесения соответствующих поправок в проводимые работы с целью нейтрализации или сведения к минимуму возможности распространения инфекции.

С докладами о проделанной работе выступили председатель межведомственной комиссии, координирующей работы по противодействию распространению нового коронавируса, госминистр Григорий Мартиросян, министр здравоохранения Араик Багирян, руководители компетентных органов.

В ходе совещания особое внимание было уделено также задачам охраны здоровья населения в ходе второго этапа предстоящих 14 апреля выборов президента республики.

Бако Саакян подчеркнул, что необходимо на высоком уровне осуществить все профилактические и организационные мероприятия, обеспечить приобретение необходимых медицинских и дезинфекционных средств и проведение дезинфекционных работ на местах, выявить и устранить существующие упущения и недостатки.

Президент Саакян дал поручения руководителям соответствующих органов по надлежащему решению обсужденных вопросов, подчеркнув, что нынешняя ситуация требует высокой степени ответственности и координированного осуществления работ.