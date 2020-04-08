Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2022 год

Летний чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Изначально турнир должен был пройти в августе 2021 года в Юджине (штат Орегон, США). Однако ранее Международный олимпийский комитет принял решение перенести летние Олимпийские игры в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса (Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа), вследствие чего проведение чемпионата мира по легкой атлетике в запланированные даты оказалось невозможным.

"World Athletics одобрила новые даты после обширных дискуссий с заинтересованными сторонами, включая организаторов двух других крупных турниров, которые должны пройти в июле - августе 2022 года, - Игр содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене, - говорится в сообщении. - Утвержденные даты проведения турнира позволят спортсменам принять участие во всех трех соревнованиях".

Чемпионат мира по легкой атлетике проводится один раз в два года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.