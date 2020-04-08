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Готов приложить усилия для защиты жизни наших граждан: председатель КНР президенту Армении

Готов приложить усилия для защиты жизни наших граждан: председатель КНР президенту Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян на днях направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором высоко оценил прогресс Китая в борьбе с коронавирусом нового типа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Си Цзиньпин в ответном письме поблагодарил президента Саркисян и выразил готовность помочь Армении в борьбе с эпидемией.

«От имени правительства Китайской Народной Республики и народа Китая выражаю искреннюю поддержку и солидарность правительству Республики Армения и народу Армении, желаю всем больным скорейшего выздоровления.

Китайская сторона решительно поддерживает усилия Армении в борьбе с эпидемией коронавируса и готова оказать дальнейшее содействие.

Китай и Армения - страны, между которыми существуют дружественное партнерство и сотрудничество. Уделяя особое внимание развитию отношений между двумя странами, я готов совместно с Вами приложить усилия для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения двух наших стран, совместно защищая жизнь и здоровье народов наших стран», - говорится в письме Си Цзиньпина президенту Армену Саркисяну.

Президент Саргсян намерен продолжить обсуждения и диалог с председателем Китайской Народной Республики.


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