При ввозе некоторых продовольственных товаров и предметов медицинского назначения таможенные пошлины

Принятым на состоявшемся 3 апреля с участием вице-премьера Мгера Григоряна очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии решением № 33 утвержден перечень критических ввозимых товаров, в отношении которых вводится тарифная льгота в виде освобождения от таможенных пошлин при ввозе в страны ЕАЭС из третьих стран с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в список включен ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в частности, картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского питания, а также некоторые лекарства и предметы медицинского назначения.

Решение уже вступило в силу и распространяется на товары из перечня, указанного в приложении к решению.

Вступило в силу также решение N 34, которым расширен утвержденный решением от 16 марта текущего года перечень ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран товаров, включающих средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, отдельные медицинские оборудования и материалы, в отношении которых до 30 сентября таможенная пошлина обнулена.