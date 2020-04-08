COVID-19. Франция обошла Германию по количеству зараженных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 448 тыс 564. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 83 тыс. Число выздоровевших более 309 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 400 тыс 549 подтвержденных случаев. Число погибших - более 12 тыс человек. В Испании зараженных больше, чем в Италии – 146 тыс 690 подтвержденных случаев. За день выявлено более 4 тыс новых случаев. Общее число смертности в Испании составляет 14 тыс 555 человек.

В Италии число инфицированных – 135 тыс 586 человек, число смертности - 17 тыс 127. Во Франции – 109 тыс 069 подтвержденных случаев, число смертности - 10 тыс 328. В Германии - 107 тыс 663 подтвержденных случаев, число смертности - 2 тыс 016.

В Китае - 81 тыс 802 и 62 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 333 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 64 тыс 586 человек. Общее число погибших составляет 3 тыс 993 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 55 тыс 242, в Турции -34 тыс 109, в Швейцарии - 22 тыс 789, в Бельгии - 23 тыс 403.

В Грузии зарегистрировано 208 случаев заражения коронавирусом, в России - 8 672, число смертности – 63.

Число заразившихся в ОАЭ составило 2 659 человек, здесь зарегистрировано 12 смертей. В Катаре коронавирусом заразились 2 210 человека, смертность по сравнению с ОАЭ здесь ниже – 6 случая.

В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь погибли 94 человек. Однако число инфицированных низкое - 1450. Число инфицированных в Ираке - 1122 случаев, смертность – 65.

Низкая смертность и в Бахрейне – 5 случая. Общее количество подтвержденных случаев заражения - 821. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смерти, 855 случаев заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии – 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 21 случай, 1 смерть.

Власти Испании рассказали о возвращении страны к нормальной жизни

Власти Испании надеются, что страна может постепенно начать возвращаться к нормальной жизни после 26 апреля, заявила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

"Начиная с 26 апреля граждане смогут начать возвращаться к нормальной жизни", - заверила Монтеро в интервью телеканалу Antena 3. При этом ранее премьер Испании Педро Санчес не исключил, что режим повышенной готовности может быть продлен и после 26 апреля, однако ограничительные меры как в отношении населения, так и экономической деятельности будут постепенно смягчаться.

Парламент страны 9 апреля должен вновь продлить действие режима повышенной готовности, введенный 14 марта. На этот раз до 26 апреля.

По словам Монтеро, с конца апреля люди вернутся "на улицы и площади", хотя и с "четкими инструкциями", которые разработает правительство согласно указаниям экспертов. Завершение карантина будет "контролироваться, чтобы не было неожиданных пиков возобновления заражений", пояснила она. "Мы дадим четкие инструкции, что люди могут, а чего не могут делать", - пообещала министр.

В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 27 апреля

Правительство Литвы продлевает карантин из-за пандемии коронавируса еще на две недели – до 27 апреля, сообщает Sputnik Литва.

"Карантинный режим был введен в республике с 16 марта на две недели из-за угрозы распространения COVID-19. Затем власти увеличили этот срок до 13 апреля. На заседании в среду кабмин рассмотрел возможность продления карантина. Было решено увеличить его срок до 24.00 27 апреля", - пишет Sputnik.

Также, по данным агентства, правительство подтвердило, что во время пасхальных выходных, с 20.00 10 апреля до 20.00 13 апреля, будет ограничен въезд в города и поселки страны. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число зараженных коронавирусом не увеличится, то правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями безопасности.

В Литве коронавирусом заражены 912 человек. С начала пандемии восемь человек выздоровели, 15 умерли.

Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски

Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse) в среду, 8 апреля, на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) в Мюнхене.

"Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита", - отметил Ципсе. "Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - добавил глава автопроизводителя.

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.

На Украине во время карантина уменьшилось число краж и разбоев

Количество краж и разбоев уменьшилось на Украине в среднем на 35% во время карантина, сообщил в среду заместитель главы Национальной полиции страны Максим Цуцкиридзе.

"Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот, количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено почти 26 тысяч краж. За аналогичный период этого года их почти 17 тысяч, на 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом - 543. То есть их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году - 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%", - цитирует Цуцкиридзе пресс-служба МВД.

В США в ближайшее время произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ

Президент Дональд Трамп пообещал во вторник, что американские компании произведут в ближайшие недели 110 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы в лечении больных COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Как передает русская служба «Голоса Америки», президент сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по коронавирусу, который прошел сегодня в Белом доме.

В данный момент, по словам Трампа, федеральное правительство располагает 8675 аппаратами ИВЛ, которые в ближайшее время будут направлены в распоряжение штатов, которые в них сейчас более всего нуждаются. Еще 110 000 аппаратов будут доставлены на места в ближайшие недели.

«Я не думаю, что они нам понадобятся, - заявил президент, имея в виду аппараты ИВЛ, - Однако они будут нужны нам в будущем, и мы также сможем помочь другим странам, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ».

В России более 180 000 возможно инфицированных человек находятся под наблюдением врачей

В России более 180 000 возможно инфицированных человек находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору за правами потребителей и обеспечению благосостояния людей РФ. Отмечается, что в стране уже проведено более 910 000 тестов.